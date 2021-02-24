Ünlü model ve sunucu Chrissy Teigen, kendi isteği üzerine ABD Başkanı Joe Biden'ın POTUS adlı resmi Twitter hesabı tarafından takipten çıkarıldı.

'LÜTFEN BENİ TAKİBİ BIRAKIN'

Sık sık düşük profilli tweet'ler atan 35 yaşındaki model, ülkesinin devlet başkanı tarafından Twitter'da takip edilen 13 kişiden biri ve tek ünlüydü. Teigen, dün POTUS hesabına hitaben yazdığı mesajla, kalitesiz tweet'lerini Biden'ın görmesini istemediğini ima ederek, "Lütfen beni takibi bırakın. Sizi seviyorum. Sorun siz değilsiniz, benim" dedi. Küfür dolu tweet'lerini ABD Başkanı'nın görmesini istemeyen Teigen, Biden'ın kendisini takip etmeyi bırakmasının ardından küfür içeren tweet atarak, sonuna da "Özgürüm" yazdı.

Başkan Biden, Teigen'in ricasını çabuk görmüş olacak ki, istek tweet'inin üzerinden henüz iki saat bile geçmeden ünlü modeli takipten çıkardı.

Önceki başkan Donald Trump, kendisini defalarca eleştirmesi üzerine 2017'de Teigen'i engellemişti.

'APTALCA BİR ŞAKAYDI'

Teigen, Biden'ın başkanlık görevini devraldığı yemin töreni gününde tweet atarak, "Başkan tarafından dört yıldır engelliyim, lütfen bir takip alabilir miyim?" demişti. Kendisine yapılan yorumlardan birine yanıt verirken Teigen, başkanlık takip talebiyle ilgili, "Sadece aptalca bir şakaydı, çünkü ben ezik biriyim" ifadesini kullanmış, ancak POTUS hesabı tarafından takibe alınmıştı.

2013 yılında ünlü şarkıcı John Legend ile evlenen Teigen'in dört yaşında Luna adında bir kızı ve iki yaşında Miles adında bir oğlu bulunuyor. Ünlü model, geçtiğimiz eylül ayında üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybetmişti.

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