Christian Benteke İngiltere'de kalacak
Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Christian Benteke'nin menajeri Kısmet Eriş konuyla ilgili konuştu. Eriş'e göre Crystal Palace forması giyen Belçikalı forvet Benteke İngiltere'de kalacak.
01 Şubat 2021, Pazartesi 13:48 Son Güncelleme:
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Fanatik'in özel haberine göre Christian Benteke hakkında çıkan Türkiye iddiaları gerçek dışı. Oyuncunun menajeri Kısmet Eriş, Benteke ile ilgili hiçbir gelişmenin olmadığını açıkladı.
Eriş "Benteke ile ilgili gelişme yok! 10 yıldır 2 kez tatil hariç Türkiye'ye gitmişliği yok. Bu saatten sonra bir yere gitmez. Perşembe West Bromwich ile görüştük ama anlaşamadık. Benteke, sezon sonuna kadar Crystal Palace'da kalacak" dedi.
Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek Benteke bu sezon 14 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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