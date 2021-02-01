Fanatik'in özel haberine göre Christian Benteke hakkında çıkan Türkiye iddiaları gerçek dışı. Oyuncunun menajeri Kısmet Eriş, Benteke ile ilgili hiçbir gelişmenin olmadığını açıkladı.

Eriş "Benteke ile ilgili gelişme yok! 10 yıldır 2 kez tatil hariç Türkiye'ye gitmişliği yok. Bu saatten sonra bir yere gitmez. Perşembe West Bromwich ile görüştük ama anlaşamadık. Benteke, sezon sonuna kadar Crystal Palace'da kalacak" dedi.

Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek Benteke bu sezon 14 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.