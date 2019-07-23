Belçikalı forvet Benteke, kendisini çok isteyen Fenerbahçe’ye mesaj gönderdi. Christian Benteke, Crystal Palace ile olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini belirterek, “Uzatma opsiyonunu kullanmayacağım ve boşa çıkacağım. Önümüzdeki sene transfer için görüşebiliriz” dedi.

28 yaşındaki golcünün boşa çıktıktan sonra transfer olma planının arkasında, daha fazla imza parası almak var. Fenerbahçe ise Benteke’yi bu sezon kadroda görmek istiyor.