Sky Sports'un haberine göre, Christian Eriksen'in durumu haftaya belli olacak. Eriksen, Inter'e dönebilmek için bir dizi teste daha girecek. Testlerin Serie A yönetiminden kabul görmesi halinde oyuncu İtalya'da futbola geri dönebilecek.

İtalya Futbol Federasyonu ve sağlık kuruluşu, bu konularda birçok federasyona göre daha tutucu davranıyor.

Eriksen için işler iyi gitse ve izin çıksa bile önümüzdeki en az 6 ay daha sahalara dönmesi beklenmiyor.

Eriksen, ameliyat olduktan sonra kardiyoverter defibrilatör (ICD) (bir çeşit kalp pili) implant edilmiş ve 18 Haziran'da evine dönmüştü.

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