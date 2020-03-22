Christian Siriano sağlık çalışanları için maske tasarlayacak

ABD'deki doktorların ve tıbbi personelin kendilerini COVID-19'a karşı korumak için ihtiyaç duydukları yüz maskeleri tükendikleri bildirildi. Florida'dan bir acil servis doktoru Independent'a yaptığı açıklamada, bazı sağlık çalışanlarının her hasta kullanımından sonra atmaları gereken kağıt maskeleri yıkamak ve yeniden kullanmak için eve götürdüklerini söyledi. 20 Mart Cuma günü, Amerikalı moda tasarımcısı Christian Siriano, daha fazla maskeye ihtiyaç duyduklarını belirten New York valisi Andrew Cuomo'nun tweet'ine cevap verdi. Christian Siriano "Maskeye ihtiyacınız varsa ekibim daha fazlasını yapmak için yardımcı olacak. Hala evden çalışan ve yardımcı olabilecek tam bir dikim ekibim var" dedi. Vali Cuomo, Siriano’nun tweet'ine hemen cevap verdi ve tasarımcıya özel mesaj göndereceğini söyledi.





Andrew Cuomo daha sonra "Christian Siriano ile temas halindeyiz. Yardımını çok takdir ediyorum" dedi.





Siriano, sosyal medya hesaplarından yüz maskelerinin prototiplerine yönelik çalışmalar hakkında birkaç paylaşım yaptı. Moda tasarımcısının sözcüsü Bianca Bianconi, yaptığı açıklamada maskelerin özellikle “hastane personeli” için yapıldığını söyledi.





Bianconi, “Christian'ın evde oturan ve çalışmaya hazır maaşlı personeli var. Bağışlayacağımız maskeleri şimdi yapmaya başladılar. Daha sonra seri üretime geçmek için bir plan hazırlanacak" dedi.









Siriano sosyal medya paylaşımlarında, “Elimizden geldiğince çok insana yardım etmek için maskelerin birkaç versiyonunu yapacağız. Bunları en kısa zamanda doğru insanlara ulaştırmak için uğraşıyoruz" dedi.



