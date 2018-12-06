Chrome 71 ile gelen yenilikler

Google, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Chrome’un 71. sürümünü bugün yayınladı. Başta iOS ve Android olmak üzere gün içerisinde Windows ve macOS’e de gelecek olan bu güncelleme, maalesef ki çok büyük çaplı bir yenilik sunmuyor.

Ancak Google bu sürüm ile internet tarayıcısının açıklarını kapatıp daha hızlı bir deneyim sunmayı vadediyor. iOS için güncellenen Chrome, yeni sürüm ile bir takım özelliklere ve iyileştirmelere kavuşuyor. Peki, Chrome’un yeni sürümündeki yenilikler ne?

Artık bir resme uzun basarak panoya kopyalayabilir ve diğer uygulamalara yapıştırabilirsiniz.

Güncel olmayan çerezlerin kullanılmasından kaynaklanan kimlik doğrulama sorunları düzeltildi. Web sitelerinde oturum açarken veya kapatırken sorunla karşılaşırsanız bize bildirin.

Otomatik doldurma artık iframe’ler (yerleşik sayfalar) içeren sitelerde daha iyi çalışıyor.

Chrome’un yeni sürümünü kullanmak için App Store>Güncellemeler bölümünden uygulamayı güncellemeniz yeterli olacaktır. Son olarak Chrome’un bu sürüm ile de karanlık tema seçeneğini sunmadığını belirtelim.

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