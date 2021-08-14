Chrome Android uygulamasına gizlilik adına yeni özellik geliyor

Google, Chrome Android uygulamasına bu ekstra güvenlik önlemini eklemeye hazırlanıyor. Uygulamanın Canary versiyonunda söz konusu özellik için testler başladı. Bu özellik aktif hâle getirildikten ve Chrome yeniden başlatıldıktan sonra Ayarlar menüsünde ekstra doğrulama seçeneği görülüyor. Ekstra doğrulama aktif hale getirildiğinde Chrome’un gizli moduna geçmek için pin kodu girmek, parmak izi okutmak veya yüz tanıtmak gerekiyor.

Google söz konusu özelliği ilk olarak Chrome’un iOS uygulamasında test etmeye başlamıştı. Ancak şu an için özellik tüm kullanıcılara açılmış değil. Google’ın Chrome için ekstra gizlilik sağlayan bu özelliğin iOS ve Android’deki dağıtımına eş zamanlı şekilde başlaması bekleniyor.