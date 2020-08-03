Chrome otomatik doldurma özelliğini daha güvenli hale getiriyor

Google, Chrome’da otomatik doldurmayı daha güvenli ve kolay hale getirecek özellikler sunmaya hazırlanıyor. Otomatik doldurma özelliğini biyometrik kimlik doğrulama ile güçlendirecek yeni özellikler birkaç hafta içinde tarayıcıya gelecek. Chrome’un yeni otomatik doldurma özelliğinin temelinde bir biyometrik doğrulama standardı olan WebAuthn bulunuyor

Örneğin, kredi kartı bilgilerini girmek gerektiğinde telefonun parmak izi tarayıcısını kullanmak yeterli olacak. Özellik kaydedilen kartlar için geçerli olacak. Bu sayede kullanıcıların her işlemde kredi kartının güvenlik (CVC) kodunu girmesine gerek kalmayacak.

Google bu sayede kullanıcıların her bir platform için daha karmaşık şifreler belirleyebileceğini ve Chrome’a güvenerek bunları rahatlıkla saklayabileceğine dikkat çekiyor.

Google Chrome’un otomatik doldurma özelliği Windows ve Mac kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Özellik kısa süre sonra Chrome’un Android uygulamasına da gelecek.