Chromebook’larda Microsoft Office uygulaması artık çalışmayacak

Office, 18 Eylül itibarıyla Chrome OS’teki Google Play Store’dan kaldırılacak. Kullanıcılar Office deneyimi için Office veya Outlook’un web sitelerine birine yönlendirilecek. Office uygulaması Chrome OS’ten kaldırılsa bile Android’deki varlığını sürdürecek.

Google’ın G Suite için Chrome OS üzerinde sunduğu deneyimin Office’in önüne geçeceğini belirtmekte de fayda var.

Microsoft, Office Chromebook uygulaması için neden böyle bir karar aldığı konusunda net bir açıklama yapmadı. Şirket sadece Chrome OS kullanıcılarına en optimize deneyimi sunmayı amaçladığını belirtti.