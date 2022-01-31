Chrome’un masaüstü versiyonunda kullanıcılar pencereyi kapattıklarında tüm sekmeler otomatik olarak kapatılıyor. Ancak bunun dışında tüm sekmeleri temizlemek pek kolay olmuyor. Android uygulamasında ise “tüm sekmeleri kapat” yazısına yanlışlıkla dokunmak, sekmelerin kaybolmasına neden olabiliyor.

Bu özellik, uygulamanın Canary versiyonuyla çıktı. Ancak Canary sürümleri kararlı olmadığı için bu özelliğin daha iyi şekilde kullanılabilmesi adına daha sonraki sürümleri beklemekte fayda var. Buna ek olarak, Google’ın söz konusu uyarının sunumunu daha sonraki sürümleri değiştirebileceğini de belirtmek gerekiyor.



