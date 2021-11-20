Google, Chrome 97'nin beta sürümünde depolama denetimlerini basitleştireceğini açıkladı. Artık kullanıcılar, tek bir site tarafından depolanan tüm verileri tek bir hareketle kolayca silebilecek.

Microsoft blog yazısında konu hakkında, "Ayarlar'dan ayrıntılı kontrolleri basitleştirmenin, kullanıcılar için daha net bir deneyim oluşturduğuna inanıyoruz. Kullanıcıların bireysel olarak çerezleri silmesi, sitenin uygulama ayrıntılarını yanlışlıkla değiştirebilir ve bu sitedeki deneyimlerini potansiyel olarak bozabilir" açıklamasında bulundu.

Yeni web siteleri denetim özelliği, yeni alt menü altında yer alıyor. Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Site Ayarları > İzinleri ve sitelerde depolanan verileri göster adımlarını izleyerek buna ulaşabilirsiniz.



