Tadını çok seveceğiniz bol kıymalı çi börek tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için çi börek tarifi arıyor ya da çi börek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Çi börek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Çi börek tarifi

Çi börek malzemeleri

Hamuru için

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı sirke

Kıymalı iç için

300 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

3/4 çay bardağı su

Kızartmak için

1/2 su bardağı sıvı yağ

Çi börek yapılışı

İç harcı için gerekli olan bütün malzemeleri karıştırma kabına koyun ve karıştırın. Hazırladığınız harcın biraz sulu olmasına özen gösterin. Bir kabın içerisine hamur için gerekli olan bütün malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun. Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın. Hamuru orta büyüklükte bir tabak boyutunda merdane kullanarak açın. Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın. Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için bir kapak ya da pizza kesiciyle düzgünce kesin. Kızmış yağa börekleri atarak kızartın ve kızaran böreklerinizi fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın.



