İlk kez Küba'da tespit edildiği için 'Havana Sendromu' olarak da bilinen hastalık ile ilgili CIA raporu ortaya çıktı. AFP'de yer alan sonra dakika gelişmesine göre, CIA, baş ağrıları ve mide bulantısı çeken ABD'li diplomatların yabancı bir güç tarafından hedef alınmadığı sonucuna vardı.

İLK KEZ 2016'DA KÜBA'DA ORTAYA ÇIKTI

Havana Sendromu ilk olarak 2016 yılında Küba'da iki düzine CIA görevlisinin kafataslarında uğultu ve yoğun baskı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamasıyla ile ortaya çıkmıştı.

Etkilenen diplomatlar üzerinde yapılan bir araştırma, bir tür beyin hasarı yaşadıklarını, ancak nedenini belirleyemediklerini buldu.

Sendromun nedeni konusunda uzman bir fikir birliği olmamasına rağmen, çalışmanın ortak yazarlarından biri mikrodalga silahları 'ana şüpheli' olarak değerlendirmişti.

ÇOĞUNLUĞU DİPLOMATLAR, CASUSLAR VE ASKERLER

Bugüne kadar Vietnam, Avusturya, İngiltere, Küba ve Çin'in yanı sıra Washington DC bölgesinde onlarca kişi semptom yaşadıklarını bildirdiler.

Soruşturma altında olan yüzlerce vaka bulunurken bunların yarısı casuslar, diplomatlar, askerler ve diğer ABD yetkilileriyle ilgili.

Hastalığın temel semptomları arasında migren ağrısı ve baş dönmesi yer alıyor. Rahatsızlık yaşayan ABD'li yetkililerin bir bölümü Avusturya'nın başkenti Viyana'da görev yapıyor.

Viyana, uzun yıllardır Avrupa'nın diplomatik faaliyet merkezi olarak biliniyor. Aynı zamanda Soğuk Savaş yıllarından bu yana casusluk ve istihbarat ajanlarının görev merkezi olarak da tanınıyor.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Havana sendromunun kaynağı bilinmiyor ancak maruz kalan kişilerin diplomatlar ve ajanlar olması, bir tür silah kullanıldığı şüphelerini doğuruyor. Ses dalgalarını kullanan bir silaha ya da böcekler aracılığıyla biyolojik saldırı yapıldığına dair iddialar ortaya atılsa da bunların hiçbiri kanıtlanmadı. Yapılan sağlık taramalarında, Havana sendromu görülen kişilerin beyninde normalden daha az gri madde bulunduğu tespit edildi.

ULUSAL BİLİMSEL AKADEMİSİ RAPORU

Öte yandan, ABD Ulusal Bilimler Akademisi yaptığı araştırma sonucunda yayınladığı raporunda, Havana Sendromu’na, yönlendirilmiş radyo frekansının (mikrodalga enerjisi) yol açtığı ifade edildi. Ulusal Bilimler Akademisi raporunda rahatsızlıklar için "yönlendirilmiş, darbeli radyo frekansı enerjisinin etkileriyle tutarlı göründüğünü" söyledi. Raporda, diplomatların bu enerjiye nerde ve nasıl maruz kaldıkları belirtilmedi.







