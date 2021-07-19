CİBES OTU NASIL KULLANILIR?

Hem yemek çeşitlerinde hem de salatalar üzerinden cibes otunu kullanmak mümkün. Özellikle zeytinyağlı yemekler ile beraber kavurması değerlendirilirse dahi, özellikle daha çok salata şeklinde kullanıldığını ifade etmek gerekir. Aynı zamanda iri yaprakları farklı bölgelerde toplanmak suretiyle, dolma olarak da kullanıldığı biliniyor. Diğer yandan çiğ olarak yenebilir ya da kaynatmak suretiyle bitki çayı şeklinde tüketilebilir. Ancak mutlaka içerisindeki vitamin ve mineral kaynakları kaybetmemesi amaçlı, çok sıcakta kurutulmaması ve pişirilmemesi dile getirilir. Zeytinyağı ve tuz ile beraber 3 ya da 4 diş sarımsağı karıştırmak suretiyle cibez otu üzerinden harika bir salata sunmak mümkün.

CİBES OTU NASIL HAŞLANIR?

Cibes otunun saplarını öncelikle dikkatli bir şekilde kesmek gerekmektedir. Daha sonra ise aynı dikkatli ve uzun bir süre suda yıkanması önemlidir. Ardından bir tencereye su ve tuz eklemek suretiyle 10 ya da 15 dakika boyunca cibez otunun haşlanması gerekir. Haşlama işlemi bittikten sonra ise birkaç dakika boyunca süzerek soğumaya bırakılması gerekmektedir. Son olarak tadına bakarak dozunu ayarlamak suretiyle, amaca uygun şekilde değişik yemek kültürlerinde kullanılabilir. Özellikle haşlama yöntemi üzerinden daha çok değerlendirilen ve salatalarda kullanılan doğal bitki kaynakları içerisinde geliyor.

CİBES OTU NEYE İYİ GELİR?

Cibes otu amaca uygun olarak birçok farklı yemek kültüründe kullanılan Ege Bölgesi'ne ait önemli ot türleri içerisinde gelmektedir. Aşırıya kaçmadan dengeli bir şekilde tüketildiği vakit, birçok farklı hastalığa karşı etkili olduğunu ifade etmek mümkün.

Bağırsakta yer alan kurtların atılmasına olanak verir.

Gün içerisinde vücuda zindelik ve enerji sağlar.

Kansere karşı koruyucu bir özelliği olduğu biliniyor.

Vücutta enfeksiyon oluşma ihtimalini önemli oranda azaltmaktadır.

Kemik ve diş sağlığı ile beraber gelişimine katkı verir.

Cildi güzelleştirir, daha canlı ve parlak olmasını sağlar.

Depresyona karşı etkilidir.

Tokluk hissi yaratmak suretiyle dengeli ve sağlıklı şekilde kilo verme olanağı sağlar.

C vitamini açısından zengin olduğu için grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Sindirimi kolaylaştırır.

Kabızlığı önler.

Kan dolaşımını düzenlemeye yardımcıdır.

Görüldüğü üzere cibez otunun oldukça fazla sayıda faydası olduğunu söylemek gerekir. O yüzden günümüzde değişik kullanım ve tüketim yöntemleri üzerinden, Türkiye'nin dört bir tarafında değerlendiren önemli ot türleri içerisinde gelmektedir.

CİBEZ OTUNUN ZARARLARI VAR MI?

Kullanılan ve değişik biçimlerde tüketilen ot türleri için genelde zararları olup olmadığı merak edilir. Bu konuda bazı durumlar söz konusu olduğu vakit cibes otunun da birtakım yan etkileri ön plana çıkıyor. Özellikle yoğun kullanım esnasında ishale sebep olabilir. Aynı zamanda karın ağrısı ve mide bulantısı ile beraber su kaybı yaratabilmektedir. Bu sebepten dolayı olumsuz sonuçlar ile karşı karşıya kalmamak için, mutlaka düzenli ve dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Tabii kabuğu soyulmadan tüketildiği zaman da yine karın ağrısına neden olduğu biliniyor. Bunların dışında dengeli bir biçimde tüketildiği vakit, herhangi ciddi bir zararı ya da yan etkisi olmayan sağlıklı ot türüdür.

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