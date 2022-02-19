Cicaldau için 10 milyon euroluk teklif! İşte o takım...

Galatasaray scout ekibinin keşfettiği Alexandru Cicaldau, sezon başında 6.5 milyon euroya Romanya'nın Craiova takımından transfer edilmişti. 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için üç taksit yapılmış ve sözleşmesine '25 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi koyulmuştu.

Galatasaray'da sezona çok hızlı başlayan ve ilk üç maçta iki gol atan Cicaldau, Avrupa Ligi'ndeki performansıyla da göz doldurdu. Daha sonra arka arkaya alınan kötü sonuçlarla form grafiği ise düştü.

Romanya Milli Takımı'nda da boy gösteren Cicaldau'yu, Galatasaray'a gelmeden takip ettiği ortaya çıkan Sampdoria'nın, 10 milyon euroluk teklif hazırladığı kaydedildi. Rumen yıldız için kararın yaz aylarında verileceği bildirildi. Yeni Sportif Direktör Pasquale Sensibile'nin eski çalıştığı Sampdoria ile ikili ilişkilerini kullanarak ücreti tavandan tutacağı ifade edildi. Sensibile'nin, alınacak futbolculardan çok, satılacak isimler üzerinde duracağı biliniyor.

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