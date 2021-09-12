Çiçeği burnunda İstanbul mekanları

1 - Cahide Palazzo – Maslak

Tüm zamanların en iyisi

İzzet Çapa ve Şehmus Şerbetçi’nin ortak olduğu Cahide Palazzo, ekimin ilk haftası açılıyor. Maslak 1453’te, 3 bin 750 metrekarelik alana yayılan harikalar diyarının mimarı Ali Türker. Her zaman kendi dünyasının masallarını yazan Cahide yine çok görkemli.

2 – Hakkasan ve Novikov – Kuruçeşme

Rus ve Çin restoranları Boğaz’a indi

Dünyaca ünlü modern Çin restoranı Hakkasan, yaz başında Mandarin Oriental Bodrum bünyesinde açılmıştı. Hakkasan, İstanbul’daki mekanını, geçen hafta Kuruçeşme’de açılan Mandarin Oriental Bosphorus’un içinde açtı. Otelde açılan diğer bir marka, modern Rusya’nın dünya çapında ünlenen restoranı Novikov. Lüks deniz mahsulleri, Japon ve Güney Amerika mutfaklarının eşsiz lezzetlerini tatmak isterseniz Novikov aklınızda bulunsun.

3 – Galataport – Tophane

Ünlü markalar Tophane’de buluşuyor

Doğuş Grubu ve Bilgili Holding ortak projesi Galataport İstanbul, önümüzdeki günlerde açılıyor. Karaköy Vapur İskelesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü arasındaki sahil şeridinde yer alan Galataport, eğlence ve yeme içme sektörünün yeni çekim noktası olmaya aday. Dünyaca ünlü restoran Roka, Liman, Nusr-Et, Gina, Mezzaluna, Monochrome ve Popilist Galataport’ta müşterilerine hizmet vermek için geri sayıma başladı.

4 - Park Şamdan – Kuruçeşme

40’ncı yıla koruda girecek

Park Şamdan yazlık mekanını 26 Haziran’da Yalıkavak Marina’ya komşu G- Beyond’da açmıştı. Restoranın sahibi Ersoy Çetin ile konuştum. 1981’de Nişantaşı’nda açılan Park Şamdan, ekim ayında Kuruçeşme sırtlarındaki korunun içine açılacakmış.

5 – Ruby Mare – Kuruçeşme

Bodrum’dan İstanbul’a geliyor

Ortaköy vapur iskelesine komşu meşhur Ruby’nin sahibi Ali-Erkan Ünal kardeşler, 25 Haziran’da Yalıkavak Kızılburun’da muhteşem Bodrum manzaralı, Ruby Mare adını verdikleri mekanı açmışlardı. Ruby Mare’nin kışlığı ekim sonunda Kuruçeşme’de açılacak.

6 - Boaz - Kuruçeşme

Seç, beğen, eğlen

Boaz, dünya mutfağı menülü restoranı, canlı müzik performanslı Jazz Bar’ı ve gece kulübünden oluşan üç farklı mekana ev sahipliği yapıyor. Markanın işletmesini bir dönem Lucca ve Momo’nun işletmeciliğini yapan Turgay Yıldız yapıyor.

7 - Sea Salt Feriye – Kült Bar / Ortaköy

Kokteylleri çok konuşulacak

Turizmci Altuğ Özdemir’in işletmesini yaptığı Ortaköy’deki Feriye Palas’ın içindeki Balıkçı Niyazi, geçen ay Sea Salt adındaki yeni restoranını açmıştı. Tarihi Feriye Sarayı’nın önündeki terasta şimdi de Kült Bar açılıyor. Dünyanın en güzel kokteylleri için buraya!

8 – Ginza&Room Club - Taksim

Tulum kafası İstanbul’da

Jüpiter Grup’un sahibi Tayfun Topal geçen ay Taksim’deki InterContinental Otel bünyesinde Ginza’yı açtı. İşletme, bohem dekorasyonu ve çılgın eğlencesiyle Meksika’nın ünlü tatil beldesi Tulum’la aynı. Topal, şimdi de aynı otel içinde 1200 metre karelik alanda Room Club’ı açıyor.

9 - Korto – Kuruçeşme

Alaçatı’dan İstanbul’a göç etti

Alaçatı’nın meşhur restoranı Korto artık İstanbul’da. Nefes kesen Boğaz manzaralı üç katlı işletmenin sahibi Berti Palambo ile Seda Şahin Vardar. İşletmenin mutfağında, Japon Hükümeti’nden tescilli Japon Mutfağı Elçisi sertifikasına, Türkiye’den tek sahip olan kişi şef Sinan Damgacıoğlu var.

10 – Celebrity – Etiler

Deli Kasap’ın ortağından yeni mekan

Toskana’nın Panzano kasabasından ünü dünyaya yayılan, ödüllü İtalyan kasap Dario Cecchini namıdiğer ‘Deli Kasap’, Atelier di Carne adlı restoranın şubesini yaz başında, Serhat Servet ile ortak Bodrum’da açmıştı. Serhat Servet, Etiler Nispetiye Caddesi’nde Celebrity adlı bir mekan açacak. Ekimde hizmete girecek mekanın menüsünde dünya mutfağının seçkin lezzetleri olacakmış.

11 – Zerdeli – Caddebostan

Tarihi köşkte lezzet ve eğlence

Ortaköy’deki Zerdeli, ikinci şubesini geçen hafta Caddebostan'daki tarihi Ragıp Paşa Köşkü’nde açtı. Harika bahçesinde havuzu da olan işletme, deniz mahsulleri başta olmak üzere, birbirinden lezzetli mezeleri, ızgara çeşitleri ve enfes tatlılarıyla misafirlerini lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

12 – Hezarfen – Gümüşsuyu

Canlı müzikle İstanbul’u tepeden seyret

Gümüşsuyu’ndaki CVK Park Bosphorus Hotel’in terası, İstanbul’u kuşbakışı seyredebileceğiniz en iyi yer. Otelin terasında Hezarfen Lounge&Bar açıldı. Eşsiz manzara eşliğinde birbirinden değerli ses sanatçılarını canlı dinlemek istiyorsanız Hezafen’e buyurun.