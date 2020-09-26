Çin ve Katarlı yatırımcıların da ilgil odağında olan Çiçek Adası ile ilgili haberlerle sık sık karşılaşıyoruz. Son olarak sanatçı Hülya Avşar'ın Çiçek Adası'nı satın aldığı haberlerinin ardından Çiçek Adası ile ilgili meraklar arttı. Peki Çiçek Adası nerede ve Çiçek adası hangi ilimize bağlıdır? İşte Çiçek Adası ile ilgili merak edilenler...

Ayvalık ve Gömeç ilçe sınırında bulunan, karaya 230 metre mesafede, 265 bin metre kare alana sahip Çiçek Adası İçinde taban oturumu 450 metrekare 3 adet bina yer alıyor.

Ada, Ayvalık’a 12 kilometre, Çanakkale – İzmir Yoluna ise 3 buçuk kilometre mesafede. 4 adet tatlı su kuyusunun da bulunduğu adada çok sayıda zeytin ağacı da bulunuyor. En yüksek noktası 22 metre olan ada bu günlerde milyoner alıcılarını bekliyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin, 22 adasından biri olan Çiçek Adası'nda her yıl aralık ile mart ayları arasında yetişen nergisler görsel bir şölen sunuyor.

18 hissedarı var

Üzerinde 2 bin zeytin, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağaçları bulunan, 267 bin metrekare yüzölçümüne sahip olan Çiçek Adası, birden fazla ailenin özel mülkü olarak biliniyor. Ana karadan 600 metre açıkta bulunan Çiçek Adası´nda `Koyun gözü´ cinsi nergis çiçekleri olduğu belirtiliyor. Sarı ve beyaz renkli nergis, Çiçek Adası´nın olduğu kadar Ayvalık´ın da sembolü. Her yıl 3 aylık bir dönemde yetişen nergisler, sadece Ayvalık´ta değil Bergama´ya kadar olan bölgede büyük bir ilgi görüyor. Adadan toplanan nergisler Ayvalık’ta satışa sunuluyor.

Çiçek Adası'nın hissedarlardan Şerif Ali Hatırlı, geçtiğimiz yıl "Bu ada mübadele zamanında Selanik'teki mallarımız karşılığında bizlere verilmiş. Şu an 18 hissedarı var. Henüz satış konusunda tam bir karar verilmedi" açıklamasında bulunmuştu.