Etkinlik Rehberi Çiçek boyama oyunu

Çiçek boyama oyunu

Etkinlik Rehberi

Çiçek boyama oyunu

Resim ile çocuklar küçük kaslarını etkin bir biçimde kullanmayı öğrenirler ve göz-el koordinasyonu sağlanır.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 12:36 Son Güncelleme:
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Malzemeler: Resim kâğıdı, parmakbboyaları ve kalem. / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR? Güzel bir boyama etkinliğine ne dersiniz? Hadi başlayalım! Çocuğunuzla birlikte bir kâğıt üzerine küçük büyüğe doğru sıralanmış çiçekler çiziniz. Hepsinin iç kısmına kaçıncı çiçek olduğunu sayı ile belirtiniz. Daha sonra parmak boyalarıyla dilediğiniz renklerde boyayınız. Benden size bir tüyo, yapraklar için çocuğunuzun minik parmaklarını kullanabilirsiniz.


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