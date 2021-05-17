Çiçek boyama oyunu

Malzemeler: Resim kâğıdı, parmakbboyaları ve kalem. / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR? Güzel bir boyama etkinliğine ne dersiniz? Hadi başlayalım! Çocuğunuzla birlikte bir kâğıt üzerine küçük büyüğe doğru sıralanmış çiçekler çiziniz. Hepsinin iç kısmına kaçıncı çiçek olduğunu sayı ile belirtiniz. Daha sonra parmak boyalarıyla dilediğiniz renklerde boyayınız. Benden size bir tüyo, yapraklar için çocuğunuzun minik parmaklarını kullanabilirsiniz.



