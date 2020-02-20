Magazin Çiçek Dilligil'in acı tesadüfü

Çiçek Dilligil'in acı tesadüfü

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Çiçek Dilligil'in acı tesadüfü

Bora Öztoprak'ın annesi Zerrin Öztoprak, önceki gün hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı haberi, Instagram sayfasında paylaştığı ‘Canım Zerrom... Canım annem... Nurlarla..’ mesajıyla duyurdu.

20 Şubat 2020, Perşembe 11:08 Son Güncelleme:
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Zerrin Öztoprak'ın cenazesi bugün Erenköy Galippaşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Pendik Yeni Şıhlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kayınvalidesi Zerrin Öztoprak'ı son yolculuğuna uğurlayan Çiçek Dilligil duygulandıran bir paylaşıma imza attı. 19 Şubat'ın annesi Belkıs Dilligil'in doğum günü olduğunu belirten ünlü oyuncu yayınladığı karenin altına şu notu düştü:

"19 Şubat... Ne tarih ama… annemin doğum günü, kayınvalidemi uğurlama günü... Nurlar içinde uyuyun."

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