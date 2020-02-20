Zerrin Öztoprak'ın cenazesi bugün Erenköy Galippaşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Pendik Yeni Şıhlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kayınvalidesi Zerrin Öztoprak'ı son yolculuğuna uğurlayan Çiçek Dilligil duygulandıran bir paylaşıma imza attı. 19 Şubat'ın annesi Belkıs Dilligil'in doğum günü olduğunu belirten ünlü oyuncu yayınladığı karenin altına şu notu düştü:

"19 Şubat... Ne tarih ama… annemin doğum günü, kayınvalidemi uğurlama günü... Nurlar içinde uyuyun."



