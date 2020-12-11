Türkiye Çiçek hemşirenin ailesinden 4 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Çiçek hemşirenin ailesinden 4 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye

Çiçek hemşirenin ailesinden 4 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Diyarbakır'da görev yapan hemşire Çiçek Çalışkan, 20 gün içinde eşini, ağabeyini, annesi ve babasını corona virüs nedeniyle kaybetti.

11 Aralık 2020, Cuma 14:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ergani Devlet Hastanesi'nde görev yapan 3 çocuk annesi hemşire Çiçek Çalışkan'ın, Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan eşi Zülküf Çalışkan, 4 Kasım günü corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çalışkan'ın eşinin ölümünden 4 gün sonra ise babası İskan Kaya, corona virüsten yaşama veda etti. Eşi ve babasının yasını tutan hemşirenin, 20 Kasım günü Sermet Yalçın Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan ağabeyi Muzaffer Kaya, corona virüse yenik düştü. 23 Kasım günü de annesi Hava Kaya yakalandığı corona virüsü atlatamadı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Sevdiklerini art arda toprağa veren hemşire Çiçek Çalışkan ise yakalandığı corona virüsü gördüğü tedaviyle atlatıp, sağlığına kavuştu.

DHA


İlgili Haberler
Corona virüsü ağır mı yoksa hafif mi geçireceğinizi bir test ile öğrenebilirsinizYasak olmasına rağmen düğün yaptılar, binlerce lira ceza ödedilerEkmek pişirmek için toplanmışlardı, pozitif vaka sayısı yükseldi


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Mehmet Hoca dinleniyor
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Avrupa Birliği olmadan olmaz
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Üstün hizmet
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bugünkü dersimiz ırkçılık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Biden da Türkiye’nin önemini anlayacaktır
Hakan Çelik
Banu Şen
12 yıl önceki o kareye nasıl döndük?
Banu Şen
Erkut Can
Çin aşısı geliyor ama...
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep aksesuar pazarı coştu
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Corona virüsü ağır mı yoksa hafif mi geçireceğinizi bir test ile öğrenebilirsiniz