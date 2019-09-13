Çiçek koklayan sincaplar dünya basınında...

Yaban hayatı, Doğa ve Manzara fotoğrafçısı Dick van Duijn, Avusturya'da fotoğrafçılık gezisi sırasında çarpıcı bir fotoğraf çekti.

Avusturya’da yaygın ‘Avrupa yer sincapları’nı görüntülemek için 3 gün bekledi.

Parklarda karşısına çıkan meraklı sincapları, çiçekleri koklayarak keşfederken böyle görüntüledi.

Duijn, “Üç gün boyunca oradaydık ve çok fazla fotoğraf çektik. Ama bu en güzel andı." dedi.



