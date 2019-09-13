Çiçek koklayan sincaplar dünya basınında...
Doğa fotoğrafçısı Dick van Duijn, çiçek koklayan sincapları görüntüledi
Yaban hayatı, Doğa ve Manzara fotoğrafçısı Dick van Duijn, Avusturya'da fotoğrafçılık gezisi sırasında çarpıcı bir fotoğraf çekti.
Avusturya’da yaygın ‘Avrupa yer sincapları’nı görüntülemek için 3 gün bekledi.
Parklarda karşısına çıkan meraklı sincapları, çiçekleri koklayarak keşfederken böyle görüntüledi.
Duijn, “Üç gün boyunca oradaydık ve çok fazla fotoğraf çektik. Ama bu en güzel andı." dedi.