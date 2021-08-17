Çocukluk Çiçek tercihi ya da çocuk tercihi

Çiçek tercihi ya da çocuk tercihi

Çocukluk

Çiçek tercihi ya da çocuk tercihi

Öğretmen Sevil Üremen anlatıyor.

17 Ağustos 2021, Salı 10:44 Son Güncelleme:
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Evlerimizde çiçek yetiştirmeyi tercih ettiğimizde çiçeğe, bakımı için gereken özeni göstermemiz gerektiğini biliriz. Yoksa çiçeklerimiz solar, ölür. Ve biliriz ki her çiçek türünün toprağından, suyuna, gün ışığından oda sıcaklığına kadar birbirinden farklı ihtiyaçları vardır. Örneğin; sukulent güneş sever ve 15 günde bir sulamanız yeterlidir. Menekşe ise sukulentin aksine gölge, serin yer ister fakat haftada 2 kez sulanması gerekir. Begonya menekşenin aksine 2 günde bir sulanmalıdır çünkü nemli toprak ister. Çocuklarımızın da bunun gibi hassas ve farklı oldukları noktalar birbirinden farklıdır. “Ama hocam X matematikten 100 alıyor, biz de aynı kurslara gönderiyoruz. Y, bu hafta 3 kitap okumuş bizimki…” ya da “Bak o hiç ağlıyor, üzülüyor mu? Sen neden böyle kırılgan, alıngansın?” diyerek çocuklarımızın gerek yaptıklarını gerekse duygusal anlarını karşılaştıran ebeveynlerimizle hep çiçekleri konuşmayı tercih ederim. Bir begonyadan sukulent olmasını isterseniz sadece soluşunu seyredersiniz. Hem neticede çiçek yetiştirmek de çocuk yetiştirmek de bizim tercihimizdir.

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