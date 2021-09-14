İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'da faaliyet gösteren çiçekçilerin Alibeyköy'de bulunan, mezat ve seralarının olduğu alandan çıkartmak istemesi üzerine, kooperatif önünde bulunan çiçekçiler İBB'yi alkışlarla protesto etti.

Sınırlı Sorumlu(S.S.) Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan mezat ve seralarının olduğu arsadan, İBB tarafından çıkartılmak istendi. Mülkiyeti İBB'ye ait olan arsadan, düzenli olarak kiralarını ödedikleri halde çıkartılmak istenen çiçekçi esnafı durumu mahkemeye taşıdı. İBB tarafından belirlenen sürenin bugün dolması üzerine, onlarca çiçekçi, kooperatif ve seralarına sahip çıkmak için tesis önünde toplandı.

İlçe Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin tesise gelerek, kararı tebliğ ettikten sonra, kooperatif avukatı, mahkeme tarafından yürütmenin durdurulduğunu açıklaması üzerine zabıta ekipleri tesisten ayrıldı. Tahliye kararının durdurulmasının ardından, kooperatife üye çiçekçiler, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen çiçekleri almak için düzenlenen açık arttırmaya katıldı.

"BİZİ BURADAN DIŞARIYA ATACAKLARINI SÖYLEDİLER"

Ahmet Polat S.S. Çicekçilik Pazarlama Kooperatif Başkan Yardımcısı Ahmet Polat, "Geçtiğimiz çarşamba günü saat 16.30'da Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tebligat getirdi bize. Pazartesi saat 11.00'a kadar tahliye etmemiz gerektiğinin tebligatını aldık. Bu alan İBB'ye ait ama üzerindeki yapılar kooperatifimize aittir. Zabıtalar geldiler boşaltmamız gerektiğini boşaltmadığımız taktirde de kendi imkanlarıyla boşaltacaklarını, bizi buradan ürünlerimizle çiçeklerimizle dışarıya atacaklarını söylediler. Şuan avukatımız yürütmeyi durdurma kararını aldı" dedi.

"BU KADAR İNSANIN EKMEĞİYLE OYNANMAK İSTENİYOR"

S.S. Çiçekçiler Kooperatifi Avukatı Mehtap Koçhan karara itiraz ettiklerini belirterek, "Yapılmış olan bu usulsüz işleme karşı yürütmeyi durdurma kararını aldık. Yüce adaletin tecelli ettiğine inanıyorum. Burada bu kadar insan ki biz hepsinin gelmesini istemedik. Bu kadar insanın ekmeğiyle oynanmak isteniliyor. Buradan insanlar yaka paça atılmak isteniliyor. biz sosyal devlet ilkesinin bu şekilde işlememsi gerektiğine inanan insanlarız" şeklinde konuştu.