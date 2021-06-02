Çiçekleri sayıyorum (Oyun)

MALZEMELER

Birkaç tuvalet kâğıdı rulosu, tahta çubuklar, yapıştırıcı, makas, renkli kalemler ve kâğıtlar. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzun çiçeklerle sayıları pekiştirmesini ister misiniz? O zaman hadi başlayalım! Kâğıtlar üzerine çiçekler çizelim ve keselim. Çocuğunuzla birlikte dilediğiniz gibi boyayabilirsiniz çiçekleri. Bu çiçekleri tahta çubukların üst kısmına yapıştırınız. Sonrasında sıfırdan başlayarak ona kadar olan sayıları yazınız kâğıda ve kesiniz. Bu sayıları tuvalet kâğıdı rulolarının üzerine yapıştırınız. Ruloları çocuğunuzun önüne sırası ile diziniz ve tahta çubuklu çiçekleri de önüne koyunuz. Çocuğunuzdan ruloların üzerlerindeki sayı değeri kadar rulo içerisine çiçekleri koymasını isteyiniz.