Çiçeklerin dili

SONSUZ YAŞAM

Eski Mısırlılar için nilüfer, dirilişi ve sonsuz yaşamı temsil ederdi. Kutsal kabul edilen nilüfer, eski Mısırlıların cenaze törenlerinde kullanılırdı. Bunun nedeni şu: Nehirler ve sulak alanlarda çiçek açan nilüfer kuraklıklarda yıllarca hayatta kalabilir. Sulandığında tekrar çiçek açar. Budistler için de nilüfer kutsal bir çiçektir. Bedenin, zihnin ve ruhun saflığını temsil eder.

GÜNEŞ, AY, YILDIZLAR

Karahindibaların üç gök cismini temsil ettiği söylenir. Sarı çiçek güneşi, polen topu ayı ve uçup giden beyaz tohumlar yıldızları temsil eder. Karahindiba (dandelion) çiçeklerinin İngilizce adı, yapraklarının şeklinden dolayı ‘aslan dişleri’ anlamına gelen Fransızca ‘dent de lion’ kelimesinden gelir.

AŞİL’İ KORUDU

Yunan mitolojisinde, Aşil doğduğunda annesinin onu koruyucu özellikleriyle bilinen bir çiçek olan civanperçemi çayı banyosuna daldırdığı söylenir. Civanperçemi, I. Dünya Savaşı sırasında askerleri iyileştirmek için de kullanıldı. Hazımsızlığı giderici, öksürüğü hafifletici, sırt ağrılarını dindirici tıbbi özellikleri olduğu düşünülen papatyalar masumiyet ve umudun sembolüydü. Daha iyi uyumak istiyorsanız, yatağınızın yanına biraz Gerbera papatyası koyabilirsiniz. Oksijen yayar, toksinleri emerler.

NARSİST NERGİS

Nergis soğanları soğana çok benzese de zehirlidirler. Yunan mitolojisindeki Narkissos adlı anti kahraman adını narsizme, narkoza, nergise vermiştir. Yansımasına aşık olan güzel Yunan kahramanın trajik mitine dayanan nergis, Victoria Dönemi’nde karşılıksız aşk anlamına geliyordu.

İLHAM VE CESARET

Avrupa’da Angelica’nın (melek otu) her şeye çare olduğu düşünülüyordu. Ve bayağı karşı tedavi olarak kullanılıyordu. Kötü ruhları uzaklaştırdığı düşünülüyordu. Bu çiçeği hediye etmek, birine ilham vermeyi ve cesaretlendirmeyi istediğiniz anlamına gelir. Zakkum, 1945’teki atom bombasının patlamasından sonra ilk açan çiçek olduğu için Japonya’daki Hiroşima şehrinin resmi çiçeğidir.

ÇİÇEK GİBİ DAYANIŞMA

Köşemizin bu haftaki konuğu Antalya’dan Meltem Sevinç. Meltem hanım evde hazırladığı farklı şekillerdeki, rengarenk mumları satıyor. Yeni yıl temalı mumları ve daha fazlasını görmek için ‘@breeze.giftshop’ Instagram adresini ziyaret edebilirsiniz.