Çiçero filminin oyuncu kadrosu açıklandı

Serdar Akar’ın yönetmenliğinde önümüzdeki hafta çekimlerine başlanacak filmde Erdal Beşikçioğlu ile Burcu Biricik birbirlerine aşık iki casusu canlandıracak.

Projelerinde gerçek hayat hikayelerinin izini sürerek beyazperdeye aktaran Dijital Sanatlar Yapımevi, yüzyılın casusu olarak da bilinen Çiçero kod adlı İlyas Bazna’nın hayatını filme çekeceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Yönetmen Serdar Akar ve Çiçero rolünde izleyeceğimiz Erdal Beşikçoğlu’nun katılımıyla ilk teaser’ın gösterildiği toplantı sonrası çalışmalarına hız veren ekip, mayısın son haftası çekimleri başlayacak filmin tüm hazırlıklarını tamamladı.

Son yılların başarılı ve yetenekli ismi Burcu Biricik, Erdal Beşikçioğlu ile başrolü oynarken Çiçero’nun güçlü oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Tamer Levent, Cem Kurtoğlu, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Ulay, Altan Erkekli, Mehmet Esen, Levent Ülgen, Açelya Özcan ve çocuk oyuncu Mehmet Ezel Özgün yer alıyor.