Ciddi hastalıklar koku ile anlaşılabilir

Rossiya 1 televizyonuna konuşan deri hastalıkları uzmanı İrina Skorogudayeva, genelde kanser hastalıklarında, hastanın daha fazla terlemeye başladığını belirtti ve "Vücutta spesifik bir bozuk et kokusu oluşuyor" dedi. Sputnik'te yer alan haberde, organizmanın tümörlere karşı mücadele sırasında vücut sıcaklığında artışa yol açan 'tümör nekroz faktörünü' ürettiğini anlatan doktor, "Kanser hastalığının belirtilerinden biri de uzun süre devam eden hafif bir ateş. Ateşi düşürmek için organizma termoregülasyon sistemini çalıştırıyor ve insan terlemeye başlıyor" ifadesini kullandı.

"Diyabet hastalarının terleri aseton gibi kokuyor"

Diyabet hastalarında da sıkça aseton veya çürüyen elma kokusu geldiğini dile getiren Skorogudayeva, "Eğer şeker hastalığı bağlamında insülin seviyesi azalıyorsa bu, glikoz hücrelere girmiyor demek, oysa onların bir şekilde enerji üretmesi gerekiyor, bu yüzden yağları yakmaya başlıyorlar. Bu süreç sonucu şeker hastalarının organizmasında asetona dönüşen keton cisimleri oluşuyor" dedi. Doktor ayrıca karaciğer ve böbrekte sorun yaşayan insanların terinin amonyak gibi koktuğunu da sözlerine ekledi.

Köpekler hastalık teşhisinde kullanılıyor

Hastalık teşhisinde kokunun önemi henüz yeni anlaşılmış değil. Uzun yıllardır köpekler kanser hastalarının teşhisi için eğitiliyor. Son zamanlarda corona virüs hastalarının teşhis edilmesi için birçok ülke köpek eğitmeye başladı.









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