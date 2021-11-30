Çift Başlı Kurt efsanesine ilişkin araştırmalar yoğunlaşmaya devam ediyor. ATV ekranlarında seyircinin karşısına çıkan Destan dizisi, konusu oyuncuları ve kostümleri dahil çekildiği mekanlarla sezonun ilgi çeken projeleri arasına yer alıyor. Dizide geçen her karakter merak konusu olurken, hikayede geçen pek çok konu da araştırılıyor. Bunlardan en ilgi çekeni ise Çift Başlı Kurt efsanesi…

ÇİFT BAŞLI KURT EFSANESİ GERÇEKTEN VAR MI?

Türk tarihinde önemli yer tutan Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı kurtlar üzerine yazılmış ve kurttan türemiş destanlardır. Bu destanlar başta olmak üzere geçmişte yer eden hikayeler ve resimler, kurdun Türk inanç sisteminde büyük bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Bir dönem dizisi olan Destan’da da Türkler için çok değerli olan kurt sembolü, Çift Başlı Kurt olarak uyarlanmıştır.

DESTAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Destan dizisinde Akkız, 8. yüzyılda, Orta Asya'da, henüz İslam ile tanışmayan topraklarda vahşi bir devir hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrulturken, Moğollar, Rus Varegler, Persler ve Sogdlar harekete geçmek için pusu kurmuş beklemektedir. Tüm bu dış düşmanlar yetmezmiş gibi aynı soydan gelen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Dağ Hanlığı ile Gök Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

Diğer yandan Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında destansı aşk doğar. Bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmaları gerekmektedir.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?