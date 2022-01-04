Çift taraflı halı modelleri ile ev dekorasyonu

Çift taraflı halı, sıklıkla evinizin dekorasyonunu değiştirmek istiyorsanız sizin için en uygun modellerden biridir. Çift taraflı halılar hem mobilyaları değiştirmek istediğiniz zaman hem de dekorasyonda renk değiştirmek istediğiniz zaman işinizi kolaylaştırır.

Evinizde büyük bir dekorasyon değişikliği yapmak istemediğinizde ya da sadece küçük bir farklılık istediğinizde de çift taraflı halınız sayesinde bu ambiyansı kolayca yakalayabilirsiniz. Çift taraflı halıların üretiminde özel dokuma teknikleri kullanılır. Hem ön tarafında hem de arka tarafında aynı desen mevcuttur.

Fakat desen her iki tarafta aynı olsa da renkleri birbirine zıt olur. Örnek olarak halının bir tarafı beyaz renk içerisine siyah noktalar ise arka tarafı siyah renk içerisine beyaz noktalar olur. Bu iki farklı seçeneği ile günümüzde en popüler dekorasyon ürünlerinden biri çift taraflı halı modelleridir.

Pratik bir kullanıma sahip oldukları için birçok farklı alanda karşımıza çıkarlar. Çift taraflı halıların desen ve renk seçenekleri oldukça fazladır. Yalnızca oturma odası için değil banyo, balkon gibi alanlar için de birçok farklı boyut ve desen seçeneği mevcuttur.

Oturma odasında dikdörtgen büyük bir model kullanabilirken, koridor ya da balkon alanları için yolluk modellerini tercih edebilirsiniz. Dilerseniz evin tüm odalarını aynı desen ile seçerek farklı bir tarz da oluşturabilirsiniz. Desenler genel olarak iki renkten meydana gelirler fakat daha fazla renk kombini olan modelleri de bulunur.

ÇİFT TARAFLI HALILARIN AVANTAJLARI

Farklı renk seçeneklerine sahip olan çift taraflı halı modelleri renk çeşitliliği sayesinde evinizde değiştirmek istediğiniz dekorlar için size kolaylık sağlar. İki tarafta da aynı desen olduğu için mevsim değiştiğinde diğer rengini kullanabilirsiniz.

En çok beğenilen modellerden biri de uç kısımlarında saçaklar olan otantik modellerdir. Dokuma görünümü yansıtan modeller ile evinizde geleneksel bir hava yaratabilirsiniz. Çift taraflı halıların malzemesi pamuk ile şönil dokuma polyesterdir. Bu sebeple tüy dökme gibi problemleri olmaz.

Tüy dökmeyen modellerden oldukları için evinizde kullandığınızda temiz bir kullanım sağlamış olur. Halılar kaliteli malzemeden üretildiği için uzun ömürlüdür. Dilediğiniz her mekân için uygun model seçeneklerini bulabilirsiniz. Çift taraflı halı mutfak, oturma odası, balkon, yatak odası, hol ve her mekân için kullanıma uygun bir üründür.

Kullanacağınız mekân yerden ısıtmalı ise taban yalıtımı sağlayan modelleri seçmeniz mekânın ısısını daha uzun süre muhafaza etmenizi sağlar. Çift taraflı halıların en çok beğenilen avantajlarından biri de temizliğinin pratik olmasıdır. İş dolayısıyla temizlik için uzun zamanlar harcayamıyorsanız çift taraflı halılar sizin için ideal üründür.

Halıyı en çok kullanılan oda ya da çabuk kirlenen mekânlarda kullanacaksanız temizliğinin kolay olması sizin için büyük avantaj sağlar. Halılar aldığınız modele göre farklı dokuma, üretim ve malzemeye sahip olduğundan dolayı aldıktan sonra etiketin üzerindeki kullanma ve temizleme şartlarını okumanız faydalı olur.

ÇİFT TARAFLI HALI TEMİZLİĞİ

Evinizde çift taraflı halı kullanmak istediğinizde halının yapısına ya da rengine zarar verebilecek olan sert kimyasalları temizlik için kullanmamalısınız. Gün içerisinde halının üzerine leke oluşturacak bir madde dökülürse müdahale hızlı olmalıdır.

Tampon uygulama ile lekeye hızlı bir şekilde müdahale ettiğinizde halıda kalıcı olabilecek lekelere karşı da doğru müdahale etmiş olursunuz. Ovalayarak temizlemeye çalışırsanız lekenin halının daha alt katmanlarına nüfus etmesine yol açabilirsiniz. Bu yüzden ovalama yerine tampon hareketler daha iyi sonuç verecektir. Halınızı çamaşır makinesinde yıkamak istiyorsanız 30 derecede ve elde yıkama programında çalıştırmanız gerekir. Halınızın temizlendiğinden emin olmak istiyorsanız profesyonel olarak halı yıkayan firmalarla çalışmak her zaman daha avantajlıdır.

Tekdüze bir dekorasyon sizi bunalttığı anda halınızın diğer tarafını değiştirerek yaşam alanınızı ruh halinize uygun hale getirirken kolay temizliği ile zamandan ve maliyetten tasarruf edebilirsiniz. Çift taraflı halı kullanıyorsanız dilediğinizde halınızın diğer yüzüne çevirerek istediğiniz haliyle kullanabilirsiniz.

Çift taraflı halıları kullandığınız zaman uzun süreler boyunca güneş ışığına maruz bırakmak halınızın renginin daha hızlı solmasına yol açar. Temizlemek istediğinizde sabun köpüğü de kullanabilirsiniz. Daha sonra kuruması için güneş görmeyen bir alanda bekletmeniz gerekir.

Elektrik süpürgesi ile kolay bir şekilde süpürerek hızlıca üzerindeki tozlardan kurtulabilirsiniz. Halıdan iplik çıkma durumu yaşanırsa elinizde ipliği çekmeden makas ile keserek almanız gerekir.

Halı çırpma tozlardan kurtulmak için en çok tercih edilen uygulama olsa da halınızı çırparken sert cisim kullanmamalısınız. Bunun yerine elektrikli süpürge ile toz almak daha iyi bir tercih olacaktır. Çok sık yıkanan halıların ömrü kısaldığı için dikkatli olmalısınız.

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