Çift ve Aile Terapisi terapötik müdahale önerileri sunuyor

“Çift ve Aile Terapisi: Temel Konular ve Müdahale Yöntemleri” isimli kitap İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı. Kitap, Türkiye’de özellikle akademik anlamda yeni gelişmekte olan Çift ve Aile Terapisi’nde nasıl çalışıldığı konusunda ilgili öğrenci ve meslektaşları bilgilendirmek amacıyla Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yudum Akyıl tarafından derlendi.

Boşanmadan bağımlılığa, çocuk istismarından obsesif kompülsif bozukluğa kadar bireyleri zorlayan birçok durumla bireyin parçası olduğu sistemler arasında döngüsel bir nedensellik vardır. Kişi aileyi ve toplumu etkilerken, aynı zamanda bu sistemlerden etkilenir. Çift ve Aile Terapisi/Sistemik Terapi tüm dünyada çok katmanlı çalışarak danışanların getirdiği sorunu, aile ve toplum sistemi içinde konumlandırır ve ilişkisel örüntülere etki etmeyi amaçlar.

Kitap, Çift ve Aile Terapisi’nin sıklıkla çalıştığı bazı konulara odaklanarak Türkiye ve dünya literatürünü harmanlayıp vaka örneklerini kullanarak farklı terapötik müdahale önerileri sunuyor. Çift ve aile terapistleri için bir kaynak kitap olmanın yanı sıra bu konularla çalışan tüm terapistlerin sistemik bakış açısını çalışmalarına entegre edebilmelerini sağlayacak bir rehber niteliği taşıyor.

Kitap, “Aile İçi Şiddet”, “Alkol ve Madde Bağımlılığı”, “Boşanma”, “Cinsel İstismar”, “Kayıp ve Yas”, “Kronik Hastalık ve Aile Terapisi”, “Obsesif Kompulsif Bozukluk” ve “Travma” olmak üzere 8 bölümden oluşuyor.