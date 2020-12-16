Çiftçi borçlarına 5 yıl vade imkanı

Bu haktan yararlanabilmek için 31 Ocak 2021 mesai saati bitimine kadar bakanlığın il müdürlüklerine başvuru yapılacak.

1 yıl sonra ödeme

Taksitlendirmeye esas toplam borç miktarı 5’e bölünerek, ‘her yıl bir taksit olmak üzere 5 eşit taksitle’ (5 yılda) tahsil edilecek. İlk taksit ödemesinin vadesi Kasım 2021 olacak. İlk iki taksidin süresinde ve tam ödenmemesi, birbirini takip eden iki taksidin süresinde ve tam ödenmemesi, son taksidin yasal süresinde ve tam ödenmemesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecek. İlk iki taksit, gecikme faiziyle birlikte en son 30 Kasım 2022’ye kadar ödenebilecek.

Takipler duracak

Anaparaya, kredinin ödenmeyen ilk taksit vadesinin başlangıç tarihinden 17 Kasım 2020 tarihine kadar basit usülde yıllık yüzde 3 faiz uygulanacak. Alacağa vadesi geçtikten sonra ödeme yapıldıysa, bu ödemeler düşülecek ve yapılandırmaya esas toplam borç tutarı belirlenecek. Anaparaya ilişkin daha önce tahsil edilmiş faizler, herhangi bir işlem görmeyecek. Yapılandırmaya müracaat edenler için kanuni takip duracak.







