Çiftçi, ineğin memesine yüzük takarak evlenme teklifi etti

Singapur’da yaşayan bir çiftçi, otlattığı ineğin memesine evlilik yüzüğü takarak kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu. 'Büyülü anın' fotoğrafı Facebook'ta kısa sürede yayıldı. Yapılan paylaşımlar üzerine pek çok kötü yoruma maruz kalan Singapurlu çiftçi, aynı zamanda bazı kullanıcılar arasında alay konusu da oldu. Çiftçinin bu değişik fikri üzerine sosyal medyada şaşkına dönen kullanıcılardan gelen yorumlardan bazıları şöyle:

“Bu çok korkunç. Umarım kız arkadaşı evlenmeyi kabul etmemiştir. Gerçekten bu, iğrenç.”

“İneğin memesi çok kalın. Yüzüğü oraya nasıl sığdırmış? Bunun için yüzüğü genişletmesi gerekiyor.”









“İneğin memesinde resmen pırıl pırıl parlayan bir pırlanta var, inanılır gibi değil!”

“Bu bir yüzük mü yoksa meme ucu halkası mı? Kız arkadaşının parmağı bu kadar kalın mı?”

“Gözlerim kanıyor, bu çiftçi neden böyle bir şey yaptı?”









“Bu, hayatım boyunca gördüğüm en kötü şey! Ben ve arkadaşlarım bunu tam altı kez izledik ve anlam veremedik. İneği sağarak mı kıza evlilik teklifi edecek?”

“Bunun iyi bir fikir olduğunu kim düşünebilir ki?”

'Parmağı o kadar kalın mı?'

Tüm bunlara ek olarak, kullanıcılar kendi aralarında çiftçinin kız arkadaşının yüzük parmağının kalınlığı üzerine bir tartışma başlattılar.

Bir kullanıcı, paylaşımlar üzerine “Bu kalınlıkta bir parmak yeryüzünde gerçekten var mı? Hala gördüklerimin küçük bir inek memesi mi yoksa oldukça büyük bir parmağa yerleştirilmiş nişan yüzüğü mü olduğunu sorguluyorum”, yorumunda bulundu.

Kullanıcılardan kimisi ise yine Facebook üzerinden inek için endişelerini paylaştı:

“Bu hayvan bu şekilde istismar edilmeyi hak etmiyor.”





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