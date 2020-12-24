Ekonomi Çiftçilere 1 milyon 800 bin liralık makine desteği

Çiftçilere 1 milyon 800 bin liralık makine desteği

Ekonomi

Çiftçilere 1 milyon 800 bin liralık makine desteği

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında Elazığlı çiftçilere 1 milyon 800 bin liralık hibe makine desteği verildi.

24 Aralık 2020, Perşembe 18:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, çiftçilere, yüzde 75’i hibe olmak üzere 1 milyon 800 bin lira değerinde 17’si 1000 litrelik, 5’i 650 litrelik süt soğutma tankı, 71 süt sağım makinesi, 119 koyun kırkım makinesi ve 2 koyun banyoluğunun teslimi için tören yapıldı. Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, kentte hayvancılığın geliştirilmesi için makine desteği yapıldığını söyledi. Bakanlık tarafından verilen makinelerin çiftçilerin üretimini kolaylaştıracağını ve hayvancılığın gelişmesinde ciddi katkılar sağlayacağını belirten Abbasoğlu, "Bu makinelerle Elazığ’da özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık noktasında süt üretiminde ciddi manada ilerleme kaydedeceğiz." dedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan da Elazığ’ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi. Hayvancılık ve tarımın gelişmesi için çiftçileri sürekli desteklediklerini aktaran Karahan, ilde 800 bin küçükbaş ve 200 bin civarında da büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olduklarını belirtti.

Karahan, "Bölgede en fazla süt üretiminin yapıldığı küçükbaş hayvancılığında tulum peynirinin yapıldığı bir il durumundayız. Elazığ’ın var olan kapasite ve potansiyelini daha da geliştirmek, günümüz teknolojisine uydurmak ve insanlarımızın ürettiği üründen daha fazla kazanç sağlamaları için bütün paydaş kurumlarımızla gayret içerisindeyiz." dedi.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Farkı ayrıntıda gördü ABD’de zirveye çıktı
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
2020'de ne yaptın?
Özlem Denizmen
Oral Çalışlar
Reform
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olabilirim?
Ekrem Sarısu
Murat Gülderen
Hayat karartan uygulamalar
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
10 maddede fahiş yetkili servis ücretlerine önlem
Bilal Emin Turan
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Merkez Bankası faiz kararını açıkladı