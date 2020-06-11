Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı içinde meydana gelen doğal afetlerin 57 ilde 63 bin 850 üreticiye ait 4 milyon dekarın üzerinde tarımsal alanı etkilediğini belirterek, tarım sigortası poliçesi olan üreticilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödeneceğini söyledi.