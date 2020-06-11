Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Tarım Bakanı Pakdemirli, "Çiftçilerimize 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek. Narenciyede aşırı sıcak zararları da TARSİM kapsamına alınacak." dedi. Böylece 2020 yılında meydana gelen doğal afetler nedeniyle çiftçilerde oluşan yaralar sarılacak.
11 Haziran 2020, Perşembe 09:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı içinde meydana gelen doğal afetlerin 57 ilde 63 bin 850 üreticiye ait 4 milyon dekarın üzerinde tarımsal alanı etkilediğini belirterek, tarım sigortası poliçesi olan üreticilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödeneceğini söyledi.