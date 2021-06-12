Ekonomi Çiftçilere destek ödemeleri ne zaman yatırılacak? Gübre, pamuk ve hububat destek ödemeleri başladı mı?
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Çiftçilere destek ödemeleri ne zaman yatırılacak? Gübre, pamuk ve hububat destek ödemeleri başladı mı?

Ekonomi

Çiftçilere destek ödemeleri ne zaman yatırılacak? Gübre, pamuk ve hububat destek ödemeleri başladı mı?

Çiftçilere destek ödemelerinde müjdeli haber Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. Kilis Valiliği’nde konuşan Bakan Pakdemirli, milyonlarca çiftçinin merakla beklediği gübre, pamuk ve hububat destek ödemelerinin başlayacağı tarihi açıkladı.

12 Haziran 2021, Cumartesi 12:17 Son Güncelleme:
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Toplamda 2 milyar 550 milyon TL’yi bulan çiftçi destek ödemeleri, vatandaşların T.C. kimlik numaralarına göre yatırılacak. Bununla birlikte, Çiftçi destek ödemeleri pamuk, ayçiçeği, soya, koza, hububat, aspir, baklagil ve dane mısır fark ödemelerini içine alan söz konusu ödemelerin sertifikalı organik gübre ve tohum destek ödemelerini de içeriyor.

ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2 milyar 550 milyon TL’lik bitkisel üretim desteklerinin 18 Haziran 2021 itibarıyla ödenmeye başlayacağını müjdeledi.

Bakan Pakdemirli Kilis Valiliği’nde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılımıyla Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı'nın açılışını gerçekleştireceklerini hatırlattı ve çiftçilerin beklediği müjdeyi paylaştı.

Önümüzdeki haftadan itibaren bitkisel üretim desteklemesi ödemelerinin yapılacağını açıklayan Bakan Pakdemirli, 2 milyar 550 milyon Türk liralık bitkisel üretim desteklemelerinin ödeneceğini açıkladı.

GÜBRE, PAMUK VE HUBUBAT DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Pamuk, ayçiçeği, soya, koza, hububat, aspir, baklagil ve dane mısır fark ödemelerini içine alan söz konusu ödemelerin sertifikalı organik gübre ve tohum destek ödemelerini de içerdiğine vurgu yapan Bakan Pakdemirli, 18 Haziran itibarıyla T.C. kimlik numaralarına göre vatandaşların yatırılmaya başlanacağını kaydetti.

Bakan Pakdemirli, böylelikle bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlasını da çiftçilere yılın ilk altı ayında ödenmiş olacağını ifade etti.

 

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