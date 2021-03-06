Ekonomi Çiftçilere verilen gübre desteği artacak

Çiftçilere verilen gübre desteği artacak

Ekonomi

Çiftçilere verilen gübre desteği artacak

Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

06 Mart 2021, Cumartesi 09:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak tebliğle, çiftçilere sağlanan 2020 yılı gübre destekleri yüzde 100 artırılmış oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanmıştı.

Buna göre, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık destek 20 liraya yükseltildi. 2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer alan çiftçilere, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için daha önce 8 lira olarak duyurulan gübre desteği de 16 liraya çıktı. Çeltik, kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri, zeytin ve diğer ürünlere sağlanacağı belirtilen 4 liralık gübre desteği de 8 lira oldu.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Benzer kazaları nasıl önleyebiliriz?
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Bundan sonra prim ödemeden nasıl emekli olabilirim?
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Diyarbakır... Mavi mavi...
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Geri dönüştür, kazan
Bilal Emin Turan
Murat Gülderen
Tam saatinde kurtarıyor
Murat Gülderen
Özlem Denizmen
Güçlü kadın, güçlü Türkiye
Özlem Denizmen
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Faizsiz konut ve arabada yeni dönem! Yasa çıktı...