Ekonomi Çiftçilere yaklaşık 1,9 milyar liralık destek ödemesi yapılacak

Çiftçilere yaklaşık 1,9 milyar liralık destek ödemesi yapılacak

Ekonomi

Çiftçilere yaklaşık 1,9 milyar liralık destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere bugünden itibaren toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

27 Mart 2020, Cuma 00:26 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 20 ilde 553 bin 326 üreticiye 1 milyar 145 milyon lira mazot, gübre desteği ödemesi yapılacağını belirtti. Anaç koyun keçi desteği kapsamında 80 ilde 196 bin 116 yetiştiriciye 580 milyon lira ödeneceği bilgisini veren Pakdemirli, hububat-baklagil desteği çerçevesinde 14 ilde 35 bin 34 üreticiye de 120 milyon lira ödeme yapılacağını aktardı. Pakdemirli, dane mısır desteğinde 6 ilde 9 bin 485 üreticiye 20 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 68 ilde 686 yetiştiriciye 16,2 milyon lira ve tiftik keçilerine ilave destek çerçevesinde 3 ilde 131 yetiştiriciye 226 bin lira destek sağlanacağını kaydetti.

Ödemeler bugün başlayacak

Bakan Pakdemirli, "Toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin liralık destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak." ifadesini kullandı.

AA

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