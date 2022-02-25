Ekonomi Çiftçinin borcuna yapılandırma

Çiftçinin borcuna yapılandırma

Ekonomi

Çiftçinin borcuna yapılandırma

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), 31 Aralık 2020 tarihi ve öncesi vadeli kredi borcu bulunan üreticilere tek seferde veya taksitlendirme yöntemiyle yapılandırma imkanı sağlandığını açıkladı.

25 Şubat 2022, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli kredi borçlarının tek seferde ödenmesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamı silinecek. Taksitlendirmeden yararlananların ise 2017 ve daha eski vadeye ait kredi alacaklarındaki temerrüt faizinin tamamı silinecek. Bu kapsamda hesaplanacak yeni borç tutarı; hiç peşinat ödenmeksizin 24 aya kadar, yüzde 10 peşinat ödenmesi halinde 36 aya, yüzde 20 peşinat ödenmesi durumunda 48 aya ve yüzde 30 peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar taksitlendirilecek.

Ayrıca 2018-2020 vadeli kredi alacaklarının taksitlendirilmesi halinde yapılandırma tarihindeki borç tutarı; yüzde 10 peşinat ödenmesi durumunda 36 aya kadar, yüzde 20 peşinat ödenmesi halinde 48 aya ve yüzde 30 peşinat ödenmesi durumunda ise 60 aya kadar taksitlendirilecek.

Taksitlendirilen alacaklara faiz işletilmeyecek ve vade tarihleri arasında azami 1 yıl olacak. Taksit tutarları ise eşit şekilde ödenecek.

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