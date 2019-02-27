Çiftçinin elektrik faturası yüzde 12 düşüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları kaydetti: “Tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz daha ucuz tarifeden elektrik alıyor.

Cumhurbaşkanımız talimat verdi; ‘Çalışın, tarım ve hayvancılıkta diğer alanlarda faaliyet gösterenleri aynı gruba alın’ dedi.

Kısa süre sonra çiftçilerimiz tüm faaliyetlerinde ucuz tarifeden yararlanacak. Yüzde 12 civarında bir indirim olacak.”



