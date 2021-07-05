Ekonomi Çiftçiye 1 milyar liradan fazla ödeme

Çiftçiye 1 milyar liradan fazla ödeme

Ekonomi

Çiftçiye 1 milyar liradan fazla ödeme

2020 yılında devlet destekli tarım sigortası kapsamında Tarım Sigortası Havuzu 1.3 milyar lira hasar ödemesi yaptı.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 09:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Geçen yıl tarım sigortasında poliçe sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla 2.2 milyon oldu. Sigorta yaptıran çiftçi, 1.1 milyar lira prim ödedi, devlet ise prime 1.6 milyar lira destek oldu. Böylece, sigorta yaptıran çiftçi ödediği 1.1 milyar lira prim karşılık, 1.3 milyar lira hasar aldı.

TÜİK, 2020 yılı devlet destekli tarım sigortaları rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl, 1.9 milyon adet ile çiftçi en çok bitkisel ürün sigortası yaptırdı. Geçen yıl devletin prime desteği ise 2019 yılına kıyasla yüzde 30.1 artışla 1.6 milyar TL olurken, toplam prim tutarı yüzde 30.7 artışla 3.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Devlet destekli tarım sigortası kapsamında TARSİM, 2020’de, toplam 1.3 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdi. En çok hasar 884 milyon lira ile bitkisel ürünlerde ödendi. TARSİM, geçen sene en çok hasarı da dolunun verdiği zarar nedeniyle ödedi. Dolu hasarı için 2020’de çiftçiye 480 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. Doludan sonra en çok zarara neden olan afet ise don oldu. TARSİM, geçen yıl 285 milyon TL don hasarı öderken, hayvan ölümleri nedeniyle de 180 milyon lira tazminat ödedi.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türk ekonomisine büyük katkı
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Pandemi nedeniyle çalışılmayan süreler borçlanılabilir mi?
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Helal olsun Galatasaray’a
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Aşırı sıcakta gıdalara dikkat!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Girişim hayaline para
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 Temmuz 2021 altın fiyatları: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın kaç TL?