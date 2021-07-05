Çiftçiye 1 milyar liradan fazla ödeme

Geçen yıl tarım sigortasında poliçe sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla 2.2 milyon oldu. Sigorta yaptıran çiftçi, 1.1 milyar lira prim ödedi, devlet ise prime 1.6 milyar lira destek oldu. Böylece, sigorta yaptıran çiftçi ödediği 1.1 milyar lira prim karşılık, 1.3 milyar lira hasar aldı.

TÜİK, 2020 yılı devlet destekli tarım sigortaları rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl, 1.9 milyon adet ile çiftçi en çok bitkisel ürün sigortası yaptırdı. Geçen yıl devletin prime desteği ise 2019 yılına kıyasla yüzde 30.1 artışla 1.6 milyar TL olurken, toplam prim tutarı yüzde 30.7 artışla 3.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Devlet destekli tarım sigortası kapsamında TARSİM, 2020’de, toplam 1.3 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdi. En çok hasar 884 milyon lira ile bitkisel ürünlerde ödendi. TARSİM, geçen sene en çok hasarı da dolunun verdiği zarar nedeniyle ödedi. Dolu hasarı için 2020’de çiftçiye 480 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. Doludan sonra en çok zarara neden olan afet ise don oldu. TARSİM, geçen yıl 285 milyon TL don hasarı öderken, hayvan ölümleri nedeniyle de 180 milyon lira tazminat ödedi.