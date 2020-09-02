Çiftçiye 1.2 milyarlık ödeme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemelerin geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştığını söyledi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 650 milyon lira seviyesindeydi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız” dedi.

Türkşeker, 2020-2021 döneminde 15 fabrikada 7 milyon 300 bin ton şeker pancarını işleyecek. Buradan 950 bin ton şeker üretimi bekleniyor.







