Çiftçiye 2020 model destekler

Mazottan gübreye

Çifçilerin merakla beklediği 2019 tarım destekleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile belirlenen ve Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan destekler, 2020’de ödenecek.

Bu desteklerden yararlanabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil olmak gerekiyor. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçi sayısı ise 2.5 milyon civarında. Mazottan gübreye, organik tarımdan hayvancılığa kadar pek çok konuda destek var.

Buğday, arpa, çavdar...

Kararnameye göre; mazot desteği artırılırken, organik gübre desteği ise ilk defa verilecek. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira destek verilecek. Organik gübre kullanan çiftçilere dekara 10 lira destek sağlanacak.

Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 5 ile 70 lira arasında destek verilecek. Toprak analiz desteği kapsamında analiz başına 40 lira destek ödenecek.

Fındığa 170 lira

Fındık desteği dekara 170 lira olacak. Bu yıl ilk kez dane zeytine prim verilecek. Havza bazlı üretimde dane zeytine kilo başına 15 kuruş ödenecek.

Ayrıca zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için de dekara 100 lira verilecek. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale destekleme primi 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarıldı.

Süs bitkisi, tıbbi aromatik bitti gibi iyi tarım uygulamaları desteği dekar başına 10 ile 150 lira arasında değişecek. Yerli tohum teşvik edilecek. Sertifikalı patates tohumu kullanana 80 lira destek verilecek.

Çobana 5 bin lira maaş

Organik hayvancılık desteği kapsamında arı yetiştiricisine arılı kovan başına 10-15 lira verilecek.

✘4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 350-600 lira destek verilecek.

✘Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak.

✘Dişi manda ve malak (yavrusu) için 250 lira destek ödenecek.

✘Küçükbaş hayvancılığı desteklemek için çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek.

✘Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde anaç koyunkeçi başına 25 lira, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 lira ödeme yapılacak.

✘Yerli tosunları mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, hayvan başına 250 liraya kadar destekleme ödemesi yapılacak.

✘Oğlak tiftiğinin kilogramına 30 lira, anamal tiftiğin kilogramına 28 lira ve tali tiftiğin kilogramına 20 lira ödeme yapılacak.

✘İpek böceği yetiştiricisine destek kapsamında yaş kozanın kilogramına 60 lira ödeme yapılacak.

✘Geleneksel kıyı balıkçılığının desteklenmesi için 10 metreden küçük balıkçı gemilerine 750 lira ile 1250 lira arasında destek verilecek.