Çiftçiye 2500 liralık vergi iadesi başvurusu için son 19 gün

Bu desteklerin Gelir Vergisi’nden istisna tutulması kararının yanı sıra son 5 yılda desteklerden kesilen vergilerin çiftçilere, faiziyle birlikte iade edilmesi de kararlaştırılmıştı.

BİR DEFAYA MAHSUS

Böylece çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin 2016’ya kadar yani 5 yıl geriye dönük iadesi kararı kapsamında 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılacak. Çiftçi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir anlamına gelen bu iade ödeme için son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2021. Yani sadece 19 gün kaldı. Fırsatı kaçırmayın, hakkınız yanmasın. İade ödeme bir defaya mahsus olarak verilecek.









BUNLARA DİKKAT!

Bu haktan Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı kişiler yararlanabiliyor. Çiftçinin eksiksiz doldurulmuş bir dilekçe ile vergi dairelerine iade başvurusunda bulunması gerekiyor. Dilekçeye, iadenin yapılabileceği banka hesap numarasının da eklenmesi şart. Yetiştirici ve çiftçiler, bu dilekçe örneğini bağlı bulundukları birlik ve odalardan temin edebilir. Başvuru posta yoluyla veya e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor.