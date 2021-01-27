Ekonomi Çiftçiye 5 milyon liraya kadar faizsiz kaynak

Çiftçiye 5 milyon liraya kadar faizsiz kaynak

Ekonomi

Çiftçiye 5 milyon liraya kadar faizsiz kaynak

Ziraat Bankası, tarımda modern basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla çiftçiler için uzun vadeli Tasarruflu Sulama Kredisi’ni uygulamaya koydu.

27 Ocak 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Buna göre, satın alınacak sulama sisteminin fatura bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacak. Yurtiçinde üretilen sulama sistemlerini alacak üreticilerin 5 milyon TL’ye kadar kullanacakları kredilerde, faizin tamamı Hazine tarafından karşılanacak.

Komisyonsuz ve 7 yıl vadeli

Kredilerden komisyon alınmayacağını belirten Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, “Özkaynak, faiz, komisyon yok, vade 7 yıl. Krediden Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olarak bağ, bahçe ve tarla gibi açık alanlarda tarımsal üretim yapan çiftçiler yararlanabilecek. Kredi ile damla ve yağmurlama sistemleri alınabilecek. Suyun kaynağından alınıp bağ, bahçe, tarla içine dağıtılmasına kadar gerekli tüm makine, teçhizat ve ekipmanlarla ilgili harcamalar, krediye konu edilebilecek” dedi.

İlgili Haberler
Esnafa kira desteği için ikinci şans! Başvurular yeniden başlıyorGıda fiyatlarındaki fahiş artışa karşı 81 ilde harekete geçildi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Kim bu korsanlar?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Türkeş’le cezaevi sohbetleri
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Askerlik borçlanması başlangıcı geri çeker mi?
Ekrem Sarısu
Erkut Can
İki başkentten güzellikler saçıldı
Erkut Can
Murat Gülderen
Bozuk bilgisayara sihirli dokunuş
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Aracını az kullanana hesaplı koruma
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Borçta çözüm var!
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çeyrek altın ne kadar oldu? 26 Ocak güncel altın fiyatları