Çiftçiye 5 milyon liraya kadar faizsiz kaynak

Buna göre, satın alınacak sulama sisteminin fatura bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacak. Yurtiçinde üretilen sulama sistemlerini alacak üreticilerin 5 milyon TL’ye kadar kullanacakları kredilerde, faizin tamamı Hazine tarafından karşılanacak.

Komisyonsuz ve 7 yıl vadeli

Kredilerden komisyon alınmayacağını belirten Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, “Özkaynak, faiz, komisyon yok, vade 7 yıl. Krediden Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olarak bağ, bahçe ve tarla gibi açık alanlarda tarımsal üretim yapan çiftçiler yararlanabilecek. Kredi ile damla ve yağmurlama sistemleri alınabilecek. Suyun kaynağından alınıp bağ, bahçe, tarla içine dağıtılmasına kadar gerekli tüm makine, teçhizat ve ekipmanlarla ilgili harcamalar, krediye konu edilebilecek” dedi.



