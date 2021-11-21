Son dönemlerde Türkiye tropikal ürün üretiminde de ön plana çıkmaya başladı.

Türkiye’de 90 çeşit Tropikal Meyve yetiştirilebildiği ifade ediliyor. Burada ön plana çıkan meyve ise Mango. Hindistan, Pakistan, Çin, Ekvador, Brezilya, Mısır, İspanya ve Peru gibi ülkelerde yetiştirilen mango, Türkiye’de ise Akdeniz ve Ege sahillerinde üretilmeye başlandı. Deneme ekimlerinde iyi sonuçlar alınırken, 7 yaşında tek bir ağaçtan 200 kilogram meyve alınabiliyor. Markette kilogram fiyatı 80 TL’leri bulan mango, üreticiye de kazandırıyor. 1000 metrekare araziye 100 fidan ekilebildiğini söyleyen tropikal meyve ve fidan üreticisi Mustafa Ezici, yılda 1 dönüm araziden 12 ile 20 ton arasında ürün alınabildiğini ifade etti. Mustafa Ezici, “Ancak üretim talebi karşılamaya yetmiyor. İşte bu noktada Türkiye çok büyük bir fırsat yakalayabilir. Türkiye’de dünyanın en kaliteli ve en lezzetli mangosu yetiştirilebiliyor. Bunun sebebi gündüzleri sıcak, geceleri ılık bir hava oluyor. Bu sayede mango daha fazla tatlanıyor. Avrupa’da ‘uçak mango’ olarak satılan meyvenin kilogram fiyatı 18 Euro. Bizde üretilen mango maksimum 3 günde Avrupa, Rusya ve Türk cumhuriyetlerine ulaştırılabiliyor” dedi.

DÖNÜM BAŞINA 200 BİN TL

Son dönemlerde Türkiye’deki çiftçilerin ürettiklerinden para kazanamadığına dikkat çeken Mustafa Ezici, “Eğer iklim şartlarının uygun olduğu bölgelerde çiftçilerimiz örtü altı veya açıkta mango üretimi yaparsa bunun karşılığını da alacaktır. Bir dönüm araziye 100 ağaç ekiliyor. Tarım Bakanlığı’ndan meyve üretim amaçlı izin alınırsa 2 yaşında aşılı mango fidanı getirilebiliyor. Mango fidanının tanesi 150 TL. Böylece 1 dönüm araziye mango fidanı ekmenin maliyeti 15-20 bin TL arasında oluyor. Mango ağaçları 3 yıl içinde hasat edebiliyor. Dünyada çok büyük bir talep olduğu için bu işe girecek çiftçilerimiz kesinlikle zarar etmeyecek aksine çok büyük paralar kazanabilecektir. Mangodan dönüm başına elde edilecek gelir 200 bin TL’ye çıkabiliyor” dedi.

‘TÜRKİYE'DEN ÜRÜN ALMAK İSTEYEN ONLARCA MARKET ZİNCİRİ VAR"

Türkiye’den 1 milyar dolarlık mango ihracatı yapılabileceğini altını çizen Mustafa Ezici, şunları söyledi:

“Dünyada mango Kral Meyvesi ismiyle biliniyor. Bu meyve ‘yeşil Altın’ aslında. Türkiye de ‘kral meyvesi’nin en güçlü üreticilerinden biri olabilir. Şu anda bile yurtdışında Türkiye’den ürün almak isteyen onlarca market zinciri var. Geçen ay Rusya’nın en büyük market zincirlerinden Vkusvil adlı market zincirinin satın alma müdürü geldi. Mısır’dan 40 konteyner mal aldıklarını söyledi. Rusya’daki mango talebine yetişemediklerini, bu yüzden Türkiye’den de ürün almak istediklerini ilettiler. Bu da aslında bize nasıl büyük bir pazarın bizi beklediğini gösteriyor.”

‘BİZİM DIŞIMIZDA İSPANYA VE MISIR AYNI DÖNEMDE ELDE EDİYOR"

Türkiye'nin üretimde dünyadan farklılaştığını kaydeden Mustafa Ezici, “Dünyada mango üretimi ocak ile ağustos ayında elde ediliyor. Bizim coğrafi durumumuzdan dolayı üretim ağustos ve aralıkta yapılıyor. Çünkü dünyada üretim bitmiş oluyor. Dünyada ürün bitince biz devreye girmiş olacağız. Bizim dışımızda İspanya ve Mısır aynı dönemde ürün elde edebiliyor. Avustralya ve Endonezya’da da aynı dönemde ürün çıkıyor. Ancak çok uzak oldukları için pazardan çok fazla pay alınamıyor” ifadelerini kullandı.

‘MANGO İŞİNE GİRMEK İSTEYEN ONLARCA YATIRIMCI VAR"

Türkiye'de bu işin en güzel yapılabileceği yerler arasında Adana Yumurtalık ve Karataş olduğuna dikkat çeken Ezici, “Gaziantepli bir iş insanı Adana Yumurtalık’tan bir yer satın aldı. 15 ay önce 15 bin adet mango ekti ve bu sene denemelik hasat yaptı. Yaklaşık 3 yıldır üreticilik yapıyorum. 3 yıl önce 54 bin adet mango fidanı getirdik. Bunların tamamı toprakla buluştu. Yüzlerce çiftçiye getirdiğimiz mango fidanlarıyla yeni bir iş alanı yaratmış olduk. Hala bu çiftçilere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Mısır’dan mango uzmanlığı olan bir ziraat mühendisi de istihdam ediyoruz. Mango işine girmek isteyen onlarca yatırımcı var. Bunlarla da temas halindeyiz. Mango fidanı getirilmesi ve bunların ekilmesi konusunda yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.