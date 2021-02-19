Çiftçiye destek ödemesi hesaplarda!

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bugün saat 18.00 itibariyle 6 kalemde yaklaşık 362 milyon destek ödemelerini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyleyen, şunları kaydetti:

"Süt desteği kapsamında 231 bin 894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287 milyon 654 bin 7 lira, Hayvan Gen Kaynakları için 3 bin 687 yetiştiricimize 51 milyon 191 bin 248 lira, Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12 milyon 15 bin 223 lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2 milyon 470 bin 818 lira, Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3 milyon 706 bin 106 lira, Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4 milyon 586 bin 293 lira olmak üzere toplamda 361 milyon 623 bin 697 lira destek ödemesi yapacağız. Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının sonu 8, 6, 4 olanlar 19 Şubat 2021 tarihi saat 18.00’den, 0, 2 olanlar ise 26 Şubat 2021 tarihi saat 18.00’den sonra yapılacaktır. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."





DHA