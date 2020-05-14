Çiftçiye destek paketi

İş Bankası’nın ‘Çiftçilerimiz ile El Birliği Destek Paketi’ üreticilere uygun faiz oranlarıyla kredi desteğinden İmece Kart ile tarımsal elektrik ve tarımsal sulama ödemelerinde ilave faizsiz dönem avantajına, İmece Kart limitlerinin artırılmasından sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerinde ek avantajlara kadar pek çok fayda sunuyor.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Kuruluşumuzdan bugüne sadece refah günlerinde değil, zorlu zamanlarda da ülkemiz ekonomisinin büyüyüp gelişmesine katkı sağlamaya tüm gücümüzle devam ediyoruz. Son zamanlarda içinden geçtiğimiz pandemi dönemi bize tarımın nasıl vazgeçilmez olduğunu ve ne kadar stratejik bir sektör olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. Biz de Türkiye’nin Bankası olarak salgının tüm dünyayı ve ülkemizi etkilediği bu dönemde üreticilerimize destek olmak adına bir dizi fayda sağladık. Çiftçilerimizin işletme sermayesi konusunda artan finansman ihtiyaçları dikkate alınarak Çiftçilerimiz ile El birliği Destek Paketi’ni oluşturduk” dedi.

Sadece çiftçilere özel

Paket kapsamında 60 aya kadar vade ve 250 bin TL’ye kadar uygun faiz oranlarıyla kredi desteği sağladıklarını anlatan Şimşek, “Ayrıca üreticilerimiz, 30 Haziran 2020’ye kadar maksimum 18 ay vadeli ve 25 bin TL tutarındaki kredi için teminat kolaylıklarından faydalanabilecekler. Söz konusu krediye sadece gerçek kişi çiftçi müşterilerimiz başvurabilecek. Yine bu döneme özgü olarak üreticilerimizin kullandıkları İmece Kart limitlerini artırdık. Ayrıca İmece Kartlar ile yapılacak tarımsal elektrik ve tarımsal sulama ödemelerinde 31 Mayıs 2020’ye kadar devam edecek şekilde ilave 1 ay ilave faizsiz dönem avantajı sunduk” diye konuştu.

Sigorta poliçelerinde indirim

Söz konusu paketlere İş Bankası’nın iştirakleri olan Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta’nın da katkı sağladıklarından bahseden Şimşek, “Örneğin Destek Paketi kapsamında 5 Haziran 2020’ye kadar Anadolu Hayat çiftçilere özel emeklilik planlarından yararlanmak mümkün. Buna ek olarak üreticiler 6 Haziran 2020’ye kadar düzenletecekleri bireysel sağlık, tamamlayıcı sağlık, birleşik kasko, modüler konut ve yeni nesil konut poliçelerinde Anadolu Sigorta’nın bu döneme özel olarak sunduğu imkanlardan faydalanabilecekler” açıklamasını yaptı.

''Çiftçilere şükran duyuyoruz''

Şahismail Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çiftçilerimiz ile El Birliği Destek Paketi’ne tüm İş Bankası şubelerinden ve ücretsiz tarım uygulaması İmeceMobil üzerinden de başvurmak mümkün. Oluşturduğumuz bu paketin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını umuyor bugün evimize istediğimiz yiyeceği almamızı sağlayan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü yürekten kutluyorum.”







