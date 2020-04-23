Çiftçiye 'Şeker' gibi destek

Devlet, çiftçiye verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin (Türkşeker) uygulayacağı sözleşmeli üretim modeliyle ilgili bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türkşeker bünyesinde başlatılan kampanyayla pancar üreticisinin pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Böylelikle çiftçimizin krediye muhtaç olmadan, herhangi bir borca, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretimini yapmasını sağlayacağız” dedi.

3.5 milyarlık kazanç

Kampanya kapsamında Türkşeker’in uzun zamandır pancar üreticisiyle yürüttüğü sözleşmeli tarım uygulamasını da genişlettiğini ifade eden Bakan Albayrak, “Yeni sistemde Türkşeker, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere piyasa fiyatının üzerinde alım garantisi de verecek. Sözleşmeli hububat üretimiyle birlikte çiftçiler 3.5 milyar TL kazanç elde edecek. Tarımsal ürün ithalatında da 500 milyon dolar tasarrufa gidilecek” diye konuştu.

İki yılda bir

Pancar üreticisi, münavebe sistemine (nöbetleşe ekim) göre pancardan sonraki iki yıl aynı tarlada farklı ürün ekmek zorunda. Ancak başta hububat olmak üzere diğer ürünlerin ekiminin yapıldığı bu dönemde çiftçiler hem ürününü yetiştirirken zorlanıyor hem de hasat ettikten sonra değerinde satmakta ciddi problemler yaşıyordu. Türkşeker tam da bu noktada devreye girerek başka ürün ekmek zorunda olan çiftçilere destek olacak. Pancar üreticisinin ekeceği başta hububat olmak üzere diğer tarım ürünleri için tohum, gübre ve nakit avans verecek.

Hangi ürünler dahil?

Pancar çiftçisi nöbetleşe ekime göre pancar ekmediği dönemde yüzde 80 oranında buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği ekiyor. İlk etapta bu ürünler proje kapsamına alınırken sonraki yıllarda ihtiyaca göre diğer ürünler de eklenebilecek. Türkşeker yeni projesiyle 2.5 milyon ton ile Türkiye’nin hububat üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu proje kapsamında 4 milyon dekarlık alanda hububat üretimi hedefleniyor.

İhtiyacın üçte birini karşılıyor

94 yıldır sözleşmeli tarım ile pancar üreten Türkşeker, bugün 50 bin çiftçisi ile 3.6 milyon dekar alanda 7.5 milyon ton pancar üretimiyle Türkiye tarımına hizmet veriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Türkşeker, 15 şeker fabrikası ve 8 bin çalışanı ile her yıl yaklaşık 900 bin ton şeker üreterek, Türkiye’nin şeker ihtiyacının üçte birini karşılıyor.

Virüsle mücadeleye etil alkol katkısı

Öte yandan Türkşeker, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ihtiyaç duyulan kolonya ve dezenfektan üretimi için hızla hareket ederek üreticilerin ‘etil alkol’ ihtiyacını da karşıladı. Eskişehir Alkol Fabrikası’nın kapasitesini artıran Türkşeker, 21 günde ürettiği 1 milyon litre etil alkolü dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılmak üzere üreticilere ve hastanelere verdi.





İlgili Haberler Bakan Selçuk: Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı



