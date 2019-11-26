Çiftçiyi anlayan teknoloji: İmeceMobil

Türkiye İş Bankası’nın teknoloji iştiraki Softtech tarafından geliştirilen İmeceMobil uygulamasını çiftçilere sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Uygulama ile çiftçilerimiz, üretime dair ihtiyaç duydukları birçok bilgiye dijital ortamda, 7/24 rahatlıkla ulaşabiliyor” dedi.

Kullanımı ücretsiz

Müşterileri olsun olmasın, tarım sektöründe faaliyet gösteren herkesin kullanımına sundukları İmeceMobil’in uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebildiğini aktaran Şimşek, “İmeceMobil üzerinden çiftçiler tarla, bahçe ve hayvancılıkla ilgili üretim tesisi bilgilerini kaydederek bu alanların hava tahmin raporlarını görüntüleyebiliyor. Böylece don, yağış, fırtına gibi anlık hava olayları hakkında önceden uyarılar alarak önlem alabiliyor. Ayrıca alanında uzman ziraat mühendislerine ve veteriner hekimlere sorularını fotoğrafla, yazarak, ses kaydederek ya da video ile ücretsiz olarak sorabiliyor ve tavsiyeler alabiliyor. Uygulama kapsamında, tarımsal ürünlerin en son tarihli hal/borsa fiyatları ile yem, et, süt ve yumurta fiyatlarını öğrenebiliyor. Tarımsal güncel haber ile duyurulara ulaşılabiliyor, hibe ve destek programlarından hızlı bir şekilde bilgi sahibi olabiliyor” diye konuştu.

"Dijital yatırıma yatırım yapıyoruz"

Artık tarımda dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Şahismail Şimşek, “Vodafone Business ile güçlerimizi birleştirdik, Dijital Tarım Projesi’ni başlattık. Bildiğiniz gibi tarımda ‘tahmin ve erken uyarı’ stratejik önemde. Bu kapsamda 30 adet ‘Dijital Tarım İstasyonu’ ile projeye katkımızı yaptık. Dijital Tarım İstasyonu, hava durumunu anlık olarak takip ederken, toprağın nemini ve kalitesini de analiz ediyor. Haşere, doğal afet gibi konularda da erken uyarı sistemi mevcut. Ürün çiftçilere tarımsal işlemlere dair sulama, gübreleme ve tohum ekim zamanı öneriyor” diye konuştu. Dijital Tarım İstasyonu ile tarımsal verilerin anlık takip edilip depolandığını, analiz edildiğini ve güvenilir bir şekilde raporlanabildiğini aktaran Şimşek, “Bu verilerle risklere karşı efektif önlemler alınarak, daha güvenli tarım üretimi yapılması ve üretimin artırılması mümkün oluyor. Üreticilerimizin proje kapsamında oluşacak ihtiyaçları için de İş Bankası olarak finansman desteği sunacağız” şeklinde konuştu.

İmece Kart'a özel kampanyalar

İmece Kart’la ilgili de bilgi veren Şimşek, “İmeceMobil’in içinde İmece Kart ürünümüze özel kampanyalar da bulunuyor. İmece Kart ile üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duydukları tohum, gübre, zirai ilaç, mazot, yem, tarımsal ekipman gibi harcamalarının faizsiz dönem avantajıyla karşılanmasını ve hasat döneminde geri ödemelerini sağlıyor ve özel koşullu kampanyalar düzenliyoruz” ifadesini kullandı.

"Tarım girişimciliği yarışması düzenledik"

Sürdürülebilir bir tarımın ancak teknolojiyi kullanarak yapılabileceğine inandıklarını kaydeden Şimşek, bu kapsamda teknolojiye dayalı yenilikçi uygulamaları bulmak ve bu girişimlerin ölçeklenmelerine katkı sağlamak amacıyla ‘Tarım Girişimciliği Yarışması’nı düzenlediklerinden bahsetti. Şimşek, “Kök Projekt’in yürüttüğü İş Bankası Tarım Girişimciliği Yarışması’nda toplam 200’ün üzerinde başvuru oldu. Bu ilgi ve merak bizleri çok memnun etti” dedi.

Detaylı bilgi için tıklayın



