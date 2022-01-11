Türkiye Çifte cinayetin şüphelisi 19 yıl sonra yüzündeki benden yakalandı

Çifte cinayetin şüphelisi 19 yıl sonra yüzündeki benden yakalandı

Türkiye

Çifte cinayetin şüphelisi 19 yıl sonra yüzündeki benden yakalandı

Siirt'te iki kardeşi silahla vurarak öldüren İsmail Fırat, 19 yıl sonra yüzündeki ben yüzünden yakayı ele verdi. Fırat’ın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik bulundu.

11 Ocak 2022, Salı 17:25 Son Güncelleme:
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Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pervari ilçesi Taşdibek köyünde 2003 yılında İkram ve Musa Alaşka kardeşleri pusu kurarak silahla vurarak öldüren İsmail Fırat’ın İstanbul Ataşehir ilçesinde olduğunu belirledi. 


Ekipler, yapılan çalışmayla İsmail Fırat’ın 20 yıl önceki fotoğrafından yüzündeki belirgin özelliklerine saptadı. 

Ekipler, düzenlenen operasyonla Fırat’ı yüzündeki benden tespit ederek gözaltına aldı. İsmail Fırat’ın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik bulundu.

Jandarmada işlemleri tamamlanan İsmail Fırat, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Taammüden birden fazla kişiyi öldürmek ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından tutuklandı.

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)

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